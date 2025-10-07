Данъчните проверяват търговците, касовите им бележки трябва да имат цена и в евро

Националната агенция за приходите започна нова кампания в страната, като този път на прицел на данъчните са търговците на пазарите.

Проверката е дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който стойността във всяка касова бележка задължително трябва да е посочена в лева и в евро, както и да е изписан валутният курс. Контролните действия обхванаха и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на приходите от продажби.

Първи изгоряха седем търговци от Димитровградския пазар, хванати за по-малко от час при внезапна проверка още сутринта.

Търговците имат още само два дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро.

От 8 октомври НАП започва да налага санкции.