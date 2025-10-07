ЕленаПавликениСпорт

Първа победа за еленчани, „Бъдеще“ продължи лошата серия

„Чумерна“ /Елена/ постигна успех срещу „Бъдеще“ /Бутово/ с 3:0 в среща от четвъртия кръг в първенството на Елитната областна група. Победата бе първа за домакините, които вече имат в актива си четири точки и са на седма позиция. Гостите пък претърпяха четвърта поредна загуба, която ги оставя последни голава разлика 1:19.

На стадион „Чумерна“ еленчани имаха превъзходство, но стигнаха до попадение чак в последните секунди на първата част, когато точен бе Емил Цончев. Втората тръгна с бърз гол. В 53- ата минута Джанер Кязимов завърши добра атака на тима си за 2:0. Той вкара и третия гол във вратата на „Бъдеще“, бележейки в 73- ата минута.

В предстоящия пети кръг „Чумерна“ гостува в Сухиндол, а „Бъдеще“ приема „Удар“ /Бяла чарква/, който също е без спечелена точка до момента.

 

