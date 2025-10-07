Ръст на агресията сред учениците и ранните бракове отчетоха на заседание в Областна администрация-Велико Търново

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева инициира работна среща с неправителствени организации по проблемите с подрастващите

За ръст на случаите на непълнолетни майки, зачестили прояви на агресия сред подрастващите и значим отлив на деца в чужбина дискутираха на работна среща в Областна администрация-Велико Търново.

По този повод Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева настоява за прилагане на иновативни подходи и че ще оказва съдействие за тяхното реализиране, с оглед всяко едно дете от област Велико Търново, да бъде обхванато в образователната система. Това стана ясно на проведеното на 7 октомври заседание на Областен координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС №100 от 08 юни 2018 г.

На него присъстваха Здравка Минчева – Началник на Регионално управление на образованието /РУО/, представители на общинските администрации, на Дирекциите за социално подпомагане в региона, РЗИ, както и на ОД на МВР-Велико Търново.

„В Областна администрация Велико Търново постъпи писмо за подкрепа от Здравка Минчева – Началник на Регионално управление на образованието /РУО/“, обяви в изложението си Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

В писмото се заявява, че в училищна възраст децата са силно повлияни от посланията на изявени младежки организации и често искат да бъдат като тях.

„По тази причина добрият пример, показан от тяхна страна, за важността да се посещава училище, може да има силно въздействащ ефект за проблемните ученици и да подпомогне цялостната работа по привличането и задържането им в клас. Изказваме подкрепа и за организиране на мотивационни срещи с известни личности от съответния етнос“, се казва още в писмото на РУО.

На заседанието беше взето решение да се проведе отделна работна среща по проблематиката с неправителствените организации.

Здравка Минчева представи обобщена информация за обхвата на деца и ученици в образователната система във Великотърновска област.

„През летните месеци от училищните екипи са осъществени 474 обхода за записване на ученици в I клас. Към 11 септември обхванатите първокласници са 1684 в 101 паралелки като 32 от учениците са със специални образователни потребности /СОП/ .

От 55 училища и 50 детски градини е извършена актуализация на данните в информационната система за деца и ученици със статус „в чужбина-за актуализация“.

Като утвърдена вече практика насочихме вниманието си и към деца и ученици от новозаселени семейства в района на образователната институция и не са записани“, информира Здравка Минчева.

Тя допълни, че от посещенията на адреси е установено, че 40 ученици и 54 деца живеят в новозаселени семейства в района на училищата и детските гадини и всички са записани в образователните институции.

Данните сочат, че към 30 септември 2025 г. 531 деца и ученици са с незададен статус, а отпадналите от образователната система са 104 като учениците са 72-ма. Липсва информация за статуса на 48 подрастващи, незаписани в учебни заведения са 22 деца и ученици, а 327 се водят , че са в чужбина.

Представителите на общинските администрации от региона посочиха, че са обезпокоени от големия брой подрастващи, напуснали страната.

По време на работната среща Пенка Игнатова- Директор на Дирекция „Образование“ към Община Велико Търново обърна внимание на ролята на образователните медиатори, за резултатите от тяхната дейност и постави въпроса за засилване контрола върху работата им.

„Ескалират случаите на агресия сред младите хора“, предупреди Здравка Минчева.

От Дирекция социално подпомагане –Стражица алармираха за увеличаване на случаите на непълнолетни майки, както и за честите проява на агресия сред подрастващите. Заради това бе предложено на следващите работни заседания да присъства и представител на Прокуратурата.

Инспектор Ивелин Иванов от Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Велико Търново разясни, че Главна Дирекция на националната полиция е стартирала национална програма за превенция на ранните бракове.

„Проблемът е сериозен. Имаме изготвени графици за изнасяне на лекции пред ученици и техните родители за ранните бракове, ражданията от непълнолетни лица и за агресията сред младежите“, обясни инсп.Ивелин Иванов.

На финала на заседанието бе решено да се подпомогне инициативата на МВР с участието на експерти и от други отговорни институции като беседите да се провеждат регулярно най-вече в райони с ръст на случаите на негативни прояви.