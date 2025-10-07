С протест настояват д-р Ренета Кръстева да остане управител на павликенската болница

С МИРЕН ПРОТЕСТ В ПОДКРЕПА НА Д-Р РЕНЕТА КРЪСТЕВА, КОЯТО НАД 10-ГОДИНИ РЪКОВОДИ МБАЛ ПАВЛИКЕНИ, граждани и пациенти ще настояват тя да запази поста си.

Демонстрацията ще се проведе в 15:00 ч. в сряда, час преди общинските съветници да се съберат на извънредно заседание. На него ще гласува изборът на нов управител на местната клиника, излъчен след вече окончателно приключил конкурс. Победителят е д-р Иван Попов, а както си му е редът, кметът инж. Емануил Манолов предлага на локалните законотворци да потвърдят решението на конкурсната комисия.

„Д-р Кръстева и нейният екип от лекари са доказани професионалисти, които с всеотдайност и човечност лекуват жителите на целия регион. По време на тежките години на COVID пандемията, когато много лекари загубиха живота си, именно те останаха на първа линия и спасиха стотици пациенти от пет общини.

Ние сме дълбоко възмутени от несправедливите оценки „двойки“, поставени от комисията, в която не присъства нито един лекар и представители на РЗИ Велико Търново и РЗОК Велико Търново, на лекар с доказан опит и заслуги. Това е обида не само към д-р Кръстева, но и към всички медицински специалисти, които ежедневно се борят за живота на хората“, гласи част от разпространената позиция на протестиращите.

Допълва се, че заедно със смяната на управителя, лекари, медицински сестри и санитари са заявили намерение да напуснат работните си места.

В материалите за предстоящото заседание на Общинския съвет е уточнено, че окончателната оценка в конкурса на д-р Ренета Кръстева е „много добър 5,06“, а на д-р Иван Попов – „много добър 5,18“.

Темата за нов управител стана повод за сериозно напрежение в Павликени и дори се появиха искания за организиране на местен референдум.

Галина ГЕОРГИЕВА