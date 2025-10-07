Лекарското семейство Хамуде се присъедини към екипа на Съдова хирургия в МОБАЛ

Двамата медици ще преглеждат безплатно на 14 октомври

МЛАДОТО И ОТДАДЕНО НА ПРОФЕСИЯТА ЛЕКАРСКО СЕМЕЙСТВО д-р Салим Хамуде и съпругата му д-р Марина Петрова – Хамуде, е новото попълнение на отделението по съдова хирургия на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Двамата пристигнаха от МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище, носейки със себе си опит, знания и ентусиазъм да допринесат за развитието на съвременната медицинска грижа в старата столица.

Съпрузите Хамуде ще преглеждат безплатно пациенти в отделението на 14 октомври от 10:00 до 13:00 ч. Свободните места за консултации са 10, а час може да се запази на телефон 0882 852 756.

Д-р Салим Хамуде е роден във Варна. Фамилията му идва от баща му, който е палестинец. Възпитаник е Медицински университет – София, където се дипломира през 2013 г., а след това започва специализация по съдова хирургия в УМБАЛ „Света Екатерина“. Три години по-късно се премества в МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище, където трупа опит в продължение на 9 години. Специалност „Съдова хирургия“ придобива през 2024 г., а година по-късно идва и решението за кариерно развитие във Велико Търново.

С него, както в живота, така и в професията още от студентската скамейка е съпругата му д-р Марина Петрова – Хамуде.

Тя също завършва Медицински университет – София, през 2013 г. Професионалните й интереси са свързани с ангиологията. Работата й е свързана с проследяване и лечение на пациенти преди и след процедури, а също и с консервативно лечение на венозни, артериални и лимфни заболявания.

Казват, че решението да изберат да се развиват тук, е продиктувано от възможностите за най-съвременна диагностика и лечение на съдовите заболявания, с които отделението разполага, както и заради лекарския екип начело с началника д-р Любослав Шкварла.

„Аз познавам д-р Шкварла от 2013 година.

Всъщност, когато завърших медицина и започнах да се занимавам със съдова хирургия, той беше един от първите хора, с които се запознах в „Света Екатерина“. Реално той ми помогна да се ориентирам, докато прохождам в тази професия. От него съм научил страшно много. Почти всичко, което знам и мога в момента, съм видял при него или той ми е обяснил. Така че със сигурност той е изиграл много голяма роля за решението ни да се преместим тук“, подчертава д-р Салим Хамуде.

Семейство Хамуде са горди родители на две дъщери. Момиченцата вече посещават училище и детска градина в старата столица. Лекарите признават, че градът ги е спечелил не само професионално, но и като място за отглеждане на деца и пълноценен семеен живот.

„Като семейство нашият личен живот е тясно свързан с решенията, които вземаме. Променяме не само работното си място и града, в който живеем, но и средата за себе си и за нашите деца. Обмисляхме това решение дълго и го взехме с мисълта, че тук имаме възможност за професионално развитие и можем да осигурим по-добра среда за семейството си“, споделя д-р Марина Петрова – Хамуде.

След присъединяването на съпрузите към екипа на отделението по съдова хирургия, там вече практикуват шестима лекари специалисти, един лекар и двама специализанти.

Галина ГЕОРГИЕВА