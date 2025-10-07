Къде ще спира токът в сряда / 8 октомври/

На 08.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново – ул. „Генерал Сава Муткуров“ 1-9, ул. „Иван Хаджидимитров“ 1, 6, 8, ул. „Христо Донев“ 20, 22.

На 08.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: с. Алеково и с. Александрово – част от абонатите захранени от ТП 7 с. Алеково и ТП 4 с. Александрово.

На 08.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на област Велико Търново – с. Леденик, с. Шемшево.

На 08.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на област Велико Търново – с. Пушево, с. Балван, с. Ново Село, с. Ветринци, с. Момин Сбор.

На 08.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Лясковец: с. Мерданя, с. Драгижево, МТП „Автосервиз“ с. Драгижево, бензиностанция с. Мерданя, „Стефанов-Иван Стефанов 04“ ЕООД с. Церова кория, МТП „Каравани“, БКТП „Тотал Вини“, БКТП „Брод мел“, ФВЕЦ “Михаела” с. Драгижево, складова база „Аркус“ с. Драгижево, ФВЕЦ местност Кърни храст с. Драгижево, ФВЕЦ местност Купен дял с. Драгижево и ФВЕЦ местност Бай Яз с. Драгижево.

На 08.10.2025 г. в периода 15:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш – МТП 5 Климентово, с. Иванча, с. Обединение

Община Павликени част от с. Долна Липница – СТП 4 Стоп Двор Изток Д.Липница, ТП Цех Първи май Д. Липница, МТП 10 Д. Липница.