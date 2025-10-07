Силна майка и педагог дава глас на тишината чрез рядката професия на жестовия преводач

Таня Белинова следва мисията децата с увреден слух да имат достъп до качествено образование

ТАНЯ БЕЛИНОВА ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕЖЕДНЕВНО ПРЕВРЪЩА МЪЛЧАНИЕТО В ЕЗИК НА НАДЕЖДАТА. Тя е сред малцината у нас сертифицирани жестови преводачи и застава зад каузата децата с увреден слух да имат достъп до качествено образование, също както чуващите малчугани.

Зад достойната мисия на 31-годишната жена стои трогваща лична история, доказваща, че майчината сила променя съдби.

Таня е завършила специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Има придобита трета професионална квалификационна степен, а в момента е студентка последен семестър в СУ „Св. Климент Охридски“ и е част от магистърската програма „Жестов език в образованието“ с ръководител гл. ас. Славина Лозанова.

Това лято завършила успешно курс към Съюза на глухите в България в Пловдив с ръководител Тилка Кайрякова и така се сдобила с диплома за жестов преводач.

В момента работи като старши учител в СУ „Георги Измирлиев“ в железничарския град.

Вдъхновението и мотивацията да усвои жестовия език идват от нейната дъщеря Хрисия.

„Тя се роди глуха на 26 декември 2020 г. Въпреки тежката съдба, която сполетя Хриси и семейството ни, смятам че сме благословени, защото имаме прекрасно, уникално, чувствително и умно дете. Преминахме през много трудни моменти от раждането на Хрисия до момента, в който тя е дете в норма и посещава масова детска градина“, споделя Таня.

Разказа, че дъщеричката й претърпяла няколко операции и ежедневни рехабилитации, за да може да води пълноценен живот. Борбата продължава и до днес, а в преодоляването на дефицитите в говора и разбирането своя принос дават логопедът Емилия Горанова и екипът в ДГ „Ален мак“ – Горна Оряховица.

„Благодарение на любящите и отдадени грижи на екипа на група „Мики Маус“ с госпожи Бисерка Желязкова и Гергана Костова, нашата малка дъщеричка посещава детска градина като всички деца и с всеки изминал ден напредва в своето развитие. Благодарна съм за всяка една трудност, през която сме минали, защото вярвам и съм сигурна, че нищо не е случайно! Чрез нашата история, която не спирам да разказвам, искам да дам сили и кураж и на други семейства, които са в същата или подобна ситуация“, казва Белинова.

И така, въпреки че Хрисия развива реч, и то с много бързи темпове, след поредната операция вследствие на получен хематом на главата и оставайки без кохлеарните си импланти за повече от месец, Таня решила, че трябва да открие алтернативен вариант за общуване.

А именно чрез жестовия език, за да може един ден, когато момиченцето порасне, да комуникира пълноценно.

Специалистката обяснява, че жестовият език е като всички други, с разликата, че той има не една, а две азбуки – едноръчна и двуръчна. В него също има граматика.

„Той е система от знаци, в която всяко положение и посока на ръцете имат значение. Да изучаваш жестов език, е лесно и същевременно трудно. Лесно е, защото жестовият език е език, на който се комуникира много естествено – изпълнен е със смисъл, но за да се владее и общува пълноценно, ако трябва да се превежда, се изисква голяма концентрация и физическа издръжливост на мускулите на ръцете“, поясни тя.

В СУ „Георги Измирлиев“ освен като възпитател Белинова води и група за занимания по интереси, която носи името „Жестов език в образованието“.

Ръководи също и група за синхронно пеене „Минижестимо“. В нея участват 14 ученици. Заедно реализирали проекта „Приказките научи и в приказка ги претвори! – от деца за деца“. В него възпитаниците й се изявяват като горди преводачи на три приказки.

Таня е истински щастлива, че през тази учебна година в училището беше разкрит кабинет по жестов език.

„Много съм благодарна на нашия директор г-жа Криси Аврамова, че ни предостави едно уютно местенце, където да се обучаваме. Разбира се, нямаше как да не открием официално нашия кабинет, защото това е голяма новина за българското иновативно образование. Избрах датата 23.09.2025 г. неслучайно, тогава бе Международната седмица на глухите. За мен изучаването на жестов език в училищата е много важно и смятам, че учениците трябва да имат възможност да го изучават като чужд език, защото той е език като всички останали“ обясни педагожката.

По думите й владеейки жестовия език, човек използва едновременно двете си ръце, което пък от своя страна стимулира едновременно работата на двете полукълба на мозъка.

По този начин се стимулира развитието на нови невронни връзки в най-важния човешки орган и се подобрява развитието на учениците, а и на човека във всяка една сфера.

Белинова споделя, че мечтае един ден със своите две дъщери, които имат голямо желание да изучават жестов език, да застанат рамо до рамо и заедно да работят в името на общото благо.

Казва, че ако трябва да опише с една дума или жест своята мисия, то това би била – надежда.

„Следвам своята мисия с надеждата да създам по-добро и емпатично общество, което да приема различията без подигравка и отвращение. С личния си пример се надявам повече млади учители да ме последват. Сигурна съм, че учениците, които обучавам, заедно с моите дъщери един ден ще продължат делото ми и Горна Оряховица отново ще стане водещ град за общността на глухите, както е било преди години“, допълва тя.

Галина ГЕОРГИЕВА