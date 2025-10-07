Срещу слънце и дъжд! “Търновки с чадъри и домашните им помощници с кошници” станали популярни отвъд океана

След летните горещини в първите дни на октомври дъждовете станаха част от битието ни и принудиха жителите на града и региона да се придвижват по улиците в компанията на чадъра.

Но малцина знаят, че тая „вещ, която предпазва и от дъжд, и от сняг, и от слънце“, е един от най-древните човешки аксесоари, чиято история все още остава забулена в тайни.

Специалисти смятат, че египтяните ползвали чадъра още през 1200 г. преди новата ера. В Китай пък със същата цел над императора и семейството му държали приспособления, които често били четириетажни. Някои учени приемат Китай за родина на чадъра. Много по-късно холандците първи измислили наименованието “зонденек”, което означава “предпазващ от слънце.”

В Западна Европа чадърите се появили за първи път във Франция през XVII век.

По-късно – през 1715 г., в Париж бил направен първият сгъваем чадър. В онези далечни времена чадъри против слънчевите лъчи носели предимно жените, а чак през 1750 година в Англия те започнали да се употребяват и за защита от дъжда.

“Пресмешен покрив, направен от опънати върху рибени кости парчета материя и подпрян от дълга пръчка, в която има приспособление за сгъване и разгъване.” Така през XVIII век лондонски вестник описал вида на първия чадър, използван в дъждовното кралство от писателя пътешественик и филантроп Джонас Хануей (1712-1786 г.). Собственикът на непознатата дотогава вещ бил посрещнат от съвременниците си с подигравателни възгласи. Хлапетата тичали на тумби след злополучния интелектуалец и го замеряли с парчета кал.

В европейските държави полезната вещ първоначално била привилегия само на високопоставени особи. Знатните люде се конкурирали в притежаването на чадъри, които понякога били истински произведения на изкуството.

За светските дами носенето на чадър било задължително. Той бил визитната им картичка за принадлежност към висшето общество. Изящната вещ не само предпазвала нежните им кожи от слънчевите лъчи, но и служела като отлично средство за флиртуване. “Неволното” изпускане на “зонденека” или пък още “по-случайното” докосване с него до тялото на желания партньор било само малка част от тогавашните женски хитрини за прелъстяване. Авторитетни историци на модата твърдят, че в миналото чадърът за дамите бил толкова задължителен и важен, колкото и бастунът за кавалерите.

Първата жена, която се появила с чадърче и бели ръкавици по улиците на София още преди Освобождението, била Аделина Леге, съпруга на френския вицеконсул Леандър Леге.

Използваният и до днес аксесоар обаче станал популярен у нас след Руско-турската война – 1877-1878 година.

По улиците на градовете все по-често започнали да се мяркат контета с цилиндри и черни жакети, колосани яки, пъстри вратовръзки и гарсонетки. Цялото това великолепие се допълвало от неизменния съпровод на бастуни, чадъри и… галоши.

Старостоличани също не останали безразлични към новите модни тенденции. Фесът и нашенският калпак постепенно започнали да отстъпват на френските дрехи. Те, заедно с чадъра и бастуна, започнали да стават белег на интелектуалците и все по-многобройните чиновници, обслужващи новосъздадените обществени учреждения в града.

Болярките, макар и по-плахо, също се кипрели кога с по-кокетни, кога с не съвсем изискани чадърчета.

Тон за новата мода дала бъдещата поетеса Мара Белчева, “сродена” със старата столица чрез съпруга си Христо Белчев (1857-1891 г.), финансов министър в кабинета на съгражданина си Стефан Стамболов. Софийският хайлайф и всички търновки били особено впечатлени както от финеса, с който красавицата Мара Белчева носела чадърчето си, така и от факта, че то винаги било в тон с изящните й тоалети. Всички плакали с глас, когато “съкрушената от убийството на съпруга си Мара едва-едва пристъпвала, притискайки към стройното си тяло мънинкото чадърче.”

В края на XIX и първите десетилетия на XX станало въпрос на чест търновските дами – офицершите и другите представителки на местния хайлайф, да бъдат окомплектовани с модния аксесоар на традиционните за града новогодишни балове и други организирани общоградски или частни тържества.

Добрият тон изисквал при заминаване за вилите и лозята, разположени в околностите на Велико Търново, също да се носят чадъри. Там се използвали и градински чадъри.

Все по-често по прашните улици започнали да се забелязват кокони, предпазващи се от палещите лъчи на слънцето с добилия популярност в града аксесоар. На крачки от тях пък се движели прислужниците им, носещи кошниците с покупки. Към края на 20-те години на миналия век тези колоритни женски групи предизвикали интереса на американски пътешественик и изследовател, който фотографирал някои от тях, а направените снимки публикувал в престижно списание. Така “Търновки с чадъри и домашните им помощници с кошници” станали популярни дори отвъд океана.

Широкото приложение на чадъра наложило използването и на специални чадърници, в които да се съхраняват популярните аксесоари. По-заможните жители на града си ги доставяли от чужбина и тези „хранителници“, изработени с много вкус от скъпи материали, служели и за украса на дома, внасяйки европейски шик в интериора.

Тодорка НЕДЕВА