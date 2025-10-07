Трето поколение пчелар от Павликени стана биопроизводител № 1 на България за 2025 г.

Владимир Кънев отглежда над 250 кошера в своята медена ферма

НАЙ-ДОБРИЯТ БИОПРОИЗВОДИТЕЛ У НАС ЗА 2025 г. е 35-годишният Владимир Кънев от Павликени.

Той беше избран сред жестока конкуренция на кандидати от цялата страна по време на провелия се в края на септември Национален биофест във Велико Търново. Престижната награда му връчи министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов. Разкошните продукти от медената ферма на павликенчанина силно впечатлиха експертите от журито и публиката на агрофорума и му донесоха голямото признание.

Кънев наследил поминъка по семейна линия. Неговият дядо бил първият пчелар в рода. Бащата на 35-годишния мъж продължил да се занимава с това и по естествен начин увлякъл и самия Владимир.

Най-добрият биофермер е завършил средно образование в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“.

„Имам 3 пчелина, които са разположени в диви райони, в пределите на „Натура 2000“, част от „Биосферен парк Централен Балкан“. Те са в близост до яз. „Александър Стамболийски“ и Деветашкото плато“, разказа биопчеларят.

Общо се грижи за над 250 кошера и за него отрасълът е основно препитание. Сам работи в своята медена ферма и макар трудът му да е непрекъснат, казва, че не му тежи. Освен това лично ходи по фермерски пазари и тържища, където продава стоките си. Така може да влезе в пряк диалог с клиентите и да отговори на всичките им въпроси, свързани с биопроизводството.

Добива три вида мед – акациев, липов и букет. Освен това произвежда пчелен прашец, клеева тинктура, прополис и свещи.

„Тази година беше добра откъм реколта. Успях да извадя по 15 кг от кошер. Реализирам продукцията си в България и зад граница. В чужбина много се търси и цени акациевият мед“, сподели Владимир.

35-годишният мъж разказа, че за разлика от колегите си, които са се посветили на традиционното пчеларство, биопроизводството е свързано с много изисквания.

Например – не се разрешава подхранването на пчелите с изкуствени храни, а в грижите за тях може да се приложат само органични киселини и етерични масла.

„Много често представители на земеделското министерство идват на място в пчелините ми на внезапни проверки. Това лято 4 пъти бях инспектиран. Аз нямам нищо против – даже съм на мнение, че така е редно, за да се предотвратят злоупотреби в бранша“, заяви павликенчанинът.

Галина ГЕОРГИЕВА