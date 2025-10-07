СпортСтражицаСухиндол

Три попадения, червен картон и пропусната дузпа в Стражица

С два гола на Атанас Евтимов и един на Стефан Димитров, „Левски 1986“ /Стражица/ надигра ФК „Лозен 1924“ /Сухиндол/ с 3:0 и излезе на втора позиция в шампионата с 10 точки от три победи и едно равенство. Мачът от четвъртия кръг в първенството на Елитната областна група тръгна лошо за вицешампионите от последния сезон, които останаха в намален състав още след 180 секунди игра. Бранителят им Алекс Паунчев фаулира откъснал се нападател на гостите и получи директен червен картон. Нулевото равенство оцеля до 41- ата минута, в която Атанас Евтимов се освободи и стреля за 0:1. Пак той покачи на 0:2 в 55- ата минута, а в 70- ата Стефан Димитров окончетелно приключи спора. В края на срещата сухиндолци пропуснаха дузпа. Голмайсторът на тима Даниел Димитров стреля силно, но топката облиза напречната греда и излезе в аут.

