Учителските места в областта се запълниха, търсят основно за детски градини

Свободните учителски места в училищата от областта почти се запълниха месец след началото на учебната година. Само няколко са обявените от Регионалното управление на образованието позиции към този момент.

Учител в детска градина търсят в ДГ „Здравец“ в Горна Оряховица, а в ДГ „Първи юни“ в железничарския град търсят да назначат помощник-възпитател. И двете позиции са за пълен щат.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Златарица имат нужда от учител по практическо обучение на цял щат.

Останалите обявени позиции в училищата са за работници и помощен персонал. В Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия имат нужда от огняр на цял щат, а чистач търсят в СУ „Вела Благоева“ в старата столица.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Пиксабей