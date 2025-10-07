Какво вещаят звездите за сряда /8 октомври/

Днешният ден носи усещане за забавяне, особено в сутрешните часове. В следобеда Луната преминава в Телец и приканва към по-бавни и осъзнати действия. Нека мислим практично и не бързаме да вземаме решения под натиск. Денят е подходящ за възстановяване на баланса. Можем да вършим делата си и по-спокойно, без напрежение.

ОВЕН

Умерено темпо

След отминалите динамични няколко дни ще имате нужда да се осъзнаете, да поспрете за миг и да се концентрирате върху своята стабилност и сигурност. Работата ви ще изисква постоянство, а не вземане на прибързани решения. Не скорост. Опитайте да свършите започнати задачи, без да стартирате нищо ново.

ТЕЛЕЦ

Връщате си контрола

Денят ви връща усещането, че вие отново държите нещата в свои ръце. Ще сте по-търпеливи и подготвени за решителни действия. В работата ви очаква успех. Избягвайте конфликти с хора, които не споделят вашите идеи и не изповядват вашия начин на мислене. Вечерта се насладете на уюта на дома си.

БЛИЗНАЦИ

Опитайте да простите

Все още енергията ви е разпиляна и в сутрешните часове в главата си усещате хаос и безредици. Не вземайте важни решения, дори не вършете нещо важно. Нещо, от което да зависи успеха ви. В следобеда някой ще ви обиди. Дори и да го прави, без да иска, в съзнанието ви ще остане ясният спомен за тази обида. Простете.

РАК

По-устойчиви

Пълнолунието е момент, който ви вади с хастара навън и винаги остава спомен за емоции, които сте преживели, случили са ви се или просто сте ги премислили. Днес е подходящият момент да се обърнете назад и да преодолеете едни свои емоционални колебания. Бъдете по-твърди. Опитайте да забавите темпото си на работа.

ЛЪВ

Без инициативи

След напрегнатото начало на седмицата ще ви се наложи да поспрете за миг днес сутринта и да осъзнаете какво сте направили, на кого какво сте казали и какво сте обещали в емоциите си. Опитайте да сдържите нервността си и не давайте поводи на никого да влиза в конфликт с вас. Не подемайте инициативи.

ДЕВА

Бъдете пас

Днес ще усетите нуждата да намалите темпото, да овладеете емоциите и да продължите напред по-хладнокръвно. Бъдете безпристрастни към нещо, което се случва в служебния живот около вас. Не ви е нужно точно днес да се замесвате в известни интриги или да вземате страна, защитавайки някого. Бъдете пас.

ВЕЗНИ

Подреждате

След вчерашното напрежение вие имате нужда да се възстановите и да уравновесите емоциите си. Внимавайте с колегите. Чужди настроения много лесно могат да ви повлияят. Денят е подходящ за подреждане на работата като планове, както и за подреждане на личното пространство. Не сте особено активни днес.

СКОРПИОН

Не се състезавайте

Имате нужда от спокойствие днес, особено в сутрешните часове, когато се усещате недоспали и напрегнати. Не се поддавайте на настроенията на хората около себе си и не се включвайте в надпревари. В момента някой може да работи доста по-добре от вас. Не е нужно да се състезавате с него.

СТРЕЛЕЦ

Съсредоточете се

Имате нужда да се съсредоточите върху конкретни ангажименти в службата, без да се разпилявате и без да помагате на колегите за техните задачи. Не поемайте нови ангажименти, преди да сте приключили старите. Нормално е в първата част от деня, поне до обяд, да се чувствате объркани. Това е характеристика за тази сряда.

КОЗИРОГ

Ден за планиране

Не позволявайте нечие чуждо напрежение или чуждо притеснение да навредят на вашето добро настроение. Изолирайте се от хората и опитайте да не потъвате в техните страсти. Денят е подходящ за подреждане, планиране и организиране на работата, но не и за поемане на нови тежки и отговорни ангажименти.

ВОДОЛЕЙ

Свободно време

След натоварените дни в последно време вие имате нужда да презаредите батериите. Не претоварвайте графика си и си оставете достатъчно свободно време измежду различните ангажименти, които имате. Нуждаете се от повече време за кафе, чай, цигара и разговори с колегите на приятни за всички ви теми.

РИБИ

Отървете се от излишното

Днес е дошло време да се отървете от ненужното – от ненужни ангажименти, от ненужни вещи и ненужни обещания, които сте направили. Не се притеснявайте да казвате думата „не“ там, където това се иска от вас. Не позволявайте на чужди настроения да повлияват на вашето, особено ако някой е настроен негативно и светът му е крив.

Хороскоп за родените на 08.10. – Честит рожден ден! Предстои ви година на осъзнаване и укрепване на постигнатото. Запазете спокойствие дори когато обстоятелствата ви предизвикват. Всяка направена с търпение стъпка ще води о успех. Очаква ви любов.

Тодор Емилов-Тео