Журналист от „Борба“ разкри тънкостите на професията пред бъдещи репортери

Журналистът от „Борба“ Михаил Михалев гостува на учениците от 9 „а“ клас на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Те се обучават в паралелка „Право и журналистика“.

Момичетата и момчетата от най-старата гимназия във Велико Търново бяха изненадани да разберат, че Михаил Михалев е завършил същата гимназия и дори е бил учител след това в училището. Те слушаха с интерес както интересни случки от училищния живот тогава, така и насоките за писане на съвременни журналистически текстове.

Михалев посъветва бъдещите репортери да не ползват изкуствен интелект за своите статии, а да изградят собствен стил, с който да представят важни за обществото проблеми. Освен това той ги посъветва да пишат със сърцата си и винаги в полза на хората.

Учениците от своя страна му задаваха различни въпроси за журналистиката и проблемите на съвременния репортер. В края на срещата те взеха интервю от Михаил Михалев, като го помолиха да сподели най-емоционалните моменти от времето, прекарано в гимназията. Той от своя страна посочи, че учителите в ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ винаги са били на най-високо ниво и са изградили в него важни умения за бъдещата му професия.

Михалев покани бъдещите репортери да посетят редакцията на „Борба“ и да станат стажанти във вестника.

Той им припомни, че преди години е публикувал свои статии като ученик в приложението „Тетрадка по всичко“.

Екип „Борба“