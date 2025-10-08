Две жилища в Свищов пропадат, евакуират обитателите

Язовир „Йовковци“ покачи нивото си с 31 сантиметра

Две жилища пропадат в Свищов, изведоха обитателите им. В ранните часове на 8 октомври евакуираха 5-членно семейство от дома им, който се оказал в свлачищен район . От проливните дъждове, основите на жилището са подкопани и в единият край къщата буквално се оказала във въздуха. Малко по-късно в бедствено положение се оказала и втора къща, обитавана от жена.

Заради това кметът на крайдунавския град Генчо Генчев е уведомил всички институции за кризисната ситуация. Предприети са спешни мерки. На място пристигнала пожарна и семейството и самотноживеещата жена са изведени от опасните жилища. Семейството, което е с две невръстни деца и стопанката на втората къща, ще бъдат настанени в общинско жилище. Със случая са ангажирани и социалните служби.

В резултат на валежите в Еленския Балкан, които са 48 л/кв.м., язовир „Йовковци“ вдига нивото си. На 8 октомври сутринта е отчетено покачване с 31 см.

„Водоемът е пълен на 53 % и продължава да покачва нивото си“, увери инж.Ангел Стоянов от ВиК „Йовковци“.

Веселина АНГЕЛОВА