25-годишна актриса се отказа от Лондон, за да помага на даровити деца да стигнат театралната сцена

Йоана Кьордимова разпръсква магията на изкуството с желание и ентусиазъм

ЧАРОВНАТА АКТРИСА ЙОАНА КЬОРДИМОВА ВЕЧЕ МОЖЕШЕ ДА БЛЕСТИ ПОД ПРОЖЕКТОРИТЕ НА ЛОНДОНСКИТЕ ТЕАТРАЛНИ СЦЕНИ, но избра да развива дарбите на търновските деца.

Само на 25 години, тя е преминала през сериозно обучение, курсове, школи и късометражни филми, за да стигне до мястото, което истински я вдъхновява – обкръжението на самородни таланти от старата столица. Нашенката вярва, че актьорското майсторско има светло бъдеще у нас и затова без колебание решава да му се посвети.

Йоана е родена в Горна Оряховица и завършила СУ „Георги Измирлиев“. Още от малка усеща сцената като свой дом. 10 години класически балет оформят в нея грация и дисциплина, а сърцето й я отвежда към актьорството.

„Обожавах да гледам сериалите по Дисни канал – тийнейджърските персонажи ме караха да мечтая за кариера в Холивуд. Впоследствие осъзнах, че няма да е толкова лесно, но това не ми пречи да опитам“, казва тя.

Първият човек, който забелязал таланта й, била актрисата от МДТ „К. Кисимов“ Стефка Петрова. Тя става неин ментор, наставник и мотиватор. Впоследствие Кьордимова получава и първата си роля в постановката „Мадлен“.

25-годишната жена завършила бакалавър „Актьорско майсторско“ в Нов български университет, а след това магистратура „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство“ във Варненския свободен университет.

Горнооряховката продължава да търси нови хоризонти и животът я отвежда във Великобритания.

„Исках да уча в Лондон, но Брекзит направи нещата доста трудни. Вместо това открих кино-актьорски курс там. Изкарах едно интензивно, ползотворно и незабравимо лято с водещи преподаватели. Лошото време не ми допадна, но опитът беше незаменим. Участвах в създаването на няколко късометражни филма и осъзнах, че киното е свят, който винаги ще ме вълнува“, споделя Йоана.

След завръщането си у нас през 2023 г. известно време работи в търновския театър, но решава да поеме по свой собствен път. Животът я среща с екипа на танцова школа Un Beso, който я насърчава да реализира идеята си за детска школа по актьорско майсторство във Велико Търново.

„Работих една година с деца и разбрах, че това е моето призвание – да им преподавам актьорско майсторство. Възрастта от 8 до 12 години е ключова и тогава се разкрива потенциалът“, увери младата актриса.

25-годишната жена обаче вярва, че актьорството е само за сцена, а в живота човек трябва да бъде себе си. В този ред на мисли споделя, че мечтае един ден да създаде свой биографичен филм.

Освен театъра и киното другата голяма страст на Кьордимова са пътешествията. Вече е успяла да посети 25 държави. Най-силно била впечатлена от Тунис и Египет. По думите й хората там живеят бедно, но щастливо.

Галина ГЕОРГИЕВА