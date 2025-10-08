Благотворителен концерт ще събира средства за лечението на д-р Моника Курдова

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В ПОДКРЕПА НА Д-Р МОНИКА КУРДОВА ще се състои на 11 октомври от 17:00 ч. в Летния театър във Велико Търново.

Той ще премине под надслов „Пулсът на доброто“. По време на събитието ще се събират средства за спешно лечение в чужбина, което да помогне на младата лекарка да се върне към нормалното си ежедневие и отново да помага на своите пациенти.

Преди 6 години д-р Курдова е диагностицирана с краниофарингеом. Това е рядък вид мозъчен тумор, засягащ важни структури, свързани със зрението. Тя преминава през две мозъчни операции – в България и в Германия.

За нещастие, тази година образуванието отново нараства и сега се налага поредно лечение. Шанс за Моника дават от Прага, където предлагат протонна терапия, за да спре растежът на тумора.

„Благотворителният концерт „Пулсът на доброто“ е нашият начин да покажем, че чудеса се случват, когато хората обединят сърцата си“, споделят организаторите.

На сцената на Летния театър ще се изявят клуб „Фиеста“, балет „Калина“, „Джуниър Бенд“, фолклорен колектив „Плетеница“, музикална школа „Елита“, вокална формация Voice Team и танцова школа UN BESO.

Който има желание, може да внесе и сума по дарителската сметка:

IBAN: BG03STSA93000016227748

Титуляр: Моника Иванова Курдова