„Борба“ с грамота и плакет от Международното изложение „Културен туризъм“

Най-големият областен всекидневник – „Борба“, бе отличен със специална грамота и плакет по случай 20 години от създаването на Международното изложение „Културен туризъм“.

Те бяха връчени на главния редактор на вестника Стилян Найденов, който получи отличията по време на церемонията за откриване на форума.

Те му бяха дадени от управителя на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов.

„Борба“ получи отличието за обективното отразяване на събитията по време на изложението още от първото издание до днес.

Издивидуално отличие получи и журналистът на „Борба“ Михаил Михалев, който работи в ресор „Култура и образование“ и през последните години отразява форума.

 

