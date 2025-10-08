Ентерококи, нитрати, желязо и хром в питейната вода отново установи РЗИ

И ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 Г. ПРОДЪЛЖАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ С ЛОШО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОНА.

Мониторингът на РЗИ Велико Търново за отчетения период показва, че в 13 населени места тече животворна течност, която не отговаря на нормите.

От изследвани 97 проби 3 са с отклонения по микробиологични показатели, а 12 – по химични.

Ентерококи са засечени в питейната вода на Буйновци, Попрусевци и Морава.

Желязо е установено в животворната течност в Българско Сливово, а хром – в Драгомирово и Совата.

Отклонения по показател обща твърдост на водата е налице в Каранци, където бъка и от нитрати. Същият химичен елемент е открит и в Орловец, Лозен, Виноград, Иванча, Горна Липница и Совата.

През отчетния период във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта от РЗИ са издали общо 6 предписания. Три от тях са до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за селата Буйновци, Попрусевци и Морава. Останалите 3 броя са за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителни обекти в населените места Вардим, Ореш и Свищов. Няма издадени актове и заповеди.

Галина ГЕОРГИЕВА