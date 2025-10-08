„Господарска“ къща в скалите, обитавана до Освобождението, откриха търновски пещерняци

Три неизвестни за науката и непроучени скални жилища, обитавани до XVIII – XIX век, откриха и картираха пещерняци от търновския клуб „Дервент“ и ученици от спелеоклуба „Проф. Рафаил Попов“ при ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, водени от Евгени Коев.

На тях се натъкнали участниците при есенната си и последна засега експедиция тази година. Находките са в Поломието, на брега на р. Черни Лом, в района Иваново – Червен, в продължение на проучванията на пещерняците от Велико Търново в областта на спелеологията и спелестологията (наука, която се занимава с изкуствени и дообработвани от човека естествени пещери и кухини).

„Тази година насочихме усилията си към неща, които никой досега не е правил целенасочено, а именно проучване на скалните жилища на територията на България. Открихме, локализирахме и картирахме три различни вида скални жилища в района на Русенски Лом, които дават още информация за живота на нашите предци. Едното е частично в естествени пещери, с допълнителна конструкция, оформяла жилището с входно пространство, стопанска част за отглеждане на животните. Вторият вид е изцяло пещерно жилище в естествена пещера.

Третото, което условно сме нарекли „господарското“, е било обект на много детайлна работа от „собственика“.

Отделните помещенията са изсичани и много добре оформени. Има коридор, голяма стая, помещение, най-вероятно за прислугата, с място за склад и за приготвяне на храна. Работихме с удоволствието, че за пореден път даваме нашия принос към науката за проучване на наследството, оставено от нашите деди“, разказа за „Борба“ Евгени Коев. Според пещерняците скалните къщи са обитавани до XVIII и дори през XIX век и когато се възстановява българската държава след Освобождението, хората са избрали по-спокоен начин на живот, в нормални жилища, и са ги изоставили.

Трите жилища са на различна височина, като е използвана спецификата на терена. Двете са на скална тераса и почти на нивото на терена, лесно достъпни, докато „господарската“ къща е на много защитено място и е на около 15 метра, в отвесна скала. Евгени Коев предполага, че до него се е стигало със стълба. От следите, оставени от жлебове, изсичания, вертикални и напречни греди, се добива много добра представа какво е представлявало то.

И трите скални жилища вече са описани с координати и подробен план с детайлите, което е добра основа за бъдеща работа на археолозите, ако проявят интерес.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. архив на Евгени Коев