Хандбалният „Локомотив“ удари бронзовият медалист от миналия сезон

В среща от втория кръг на елитната хандбална група при мъжете, шампионът „Локомотив“ (Горна Оряховица) постигна убедителна победа с 24:19 над бронзовия медалист от миналия сезон „Осъм“ (Ловеч).

Двубоят се игра в ДКС „Васил Левски“ във Велико Търново, където „железничарите“ бяха символични домакини.

Още от началото двата тима показаха сериозна амбиция и борбеност, но напрежението в първите минути доведе до неточности и пропуски в атака.

Гостите от Ловеч откриха резултата в 3-ата минута – 0:1.

До средата на полувремето „Осъм“ успяваше да задържи минимална преднина, поддържайки разликата от един гол.

Постепенно „Локомотив“ намери своя ритъм и след 6:6, домакините отбелязаха още три безответни гола, повеждайки с 9:6.

В оставащото време те запазиха високото темпо, успяха да увеличат преднината си и да се оттеглят на почивка при резултат 14:9.

Втората част започна по най-добрия начин за „железничарите“, които реализираха четири поредни попадения и увеличиха резултата до 18:9.

Домакините контролираха играта, демонстрираха стабилност както в защита, така и в нападение. Въпреки това „Осъм“ не се предаде и с добра серия успя да стопи разликата до 21:18, връщайки интригата в последните минути.

Опитният състав на „Локомотив“ не допусна изненада, с хладнокръвие и след серия от нови голове оформи крайното 24:19.

„Очаквахме труден мач. „Осъм“ е традиционно неудобен съперник. В първите минути допуснахме неточности, но след като влязохме в ритъм, показахме нашата игра. Ключово беше, че запазихме спокойствие и в защита стояхме много стабилно. Радвам се, че отборът игра като колектив и всеки даде своя принос. Втората част беше особено силна за нас, а когато съперникът се доближи в резултата, играхме зряло и не допуснахме обрат. Продължаваме да работим, защото сезонът е дълъг, но съм доволен от характера, който показахме“, заяви Йордан Димитров, старши треньор на локомотивци.

„Локомотив“: Георги Маринов, Любен Иванов, Михаил Пенев, Станислав Добрев, Любослав Димитров, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Нейчев, Петър Николов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Златомир Колев, Иво Иванов, Велизар Драганчев, Пламен Катрев.