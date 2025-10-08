Инж. Даниел Панов и д-р Румен Рашев рамо до рамо за откриването на най-голямата борса за културен туризъм у нас

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и неговият предшественик д-р Румен Рашев се върнаха 20 години назад и си припомниха как са положили основите на първото изложение „Културен туризъм“ в старата столица.

20 години по-късно и двамата станаха част от откриването на международния вече форум, който се наложи като основно събитие в тази сфера за страната през последните 2 десетилетия.

В сградата на Бизнес център Велико Търново бяха връчени награди на хората, които са допринесли за развитието на „Културен туризъм“ през годините. Кметът Панов припомни случка от миналото, когато като управител на туристическата агенция „Царевград Търнов“ е изложил идеята си пред тогавашния градоначалник д-р Румен Рашев. Първоначално той отказал, но след това одобрил форума. В тази връзка Даниел Панов връчи награда на своя предшественик с благодарност за подкрепата през далечната вече 2005 г.

„Всичко, което кметът разказа, беше точно така. Той е двигателят и моторът на това събитие, а аз тогава само осигурих логистиката, за да се случи. В началото беше различно, а сега сме свидетели на всичко това, което виждаме“, спомни си Румен Рашев.

Награда за своя принос в създаването подкрепата на изложението през годините получи и Даниел Панов, който е и председател на Националното сдружение на общините в България, от които 50 участват и в тазгодишното изложение. Кметът се обърна към техните представители в залата със съвет.

„Чукайте постоянно на вратите на кметовете! Много усилия администрацията дава от себе си за обичаите и културния календар, това нещо трябва да се популяризира, за да може повече туристи да има във вашите градове“, каза Даниел Панов, който благодари на деятелите на туризма за неуморния труд през годините. Градоначалникът благодари и на настоящия управител на туристическата агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов, който даде официалното начало на форума с благодарност към ръководството на Общината за подкрепата през годините.

Награди бяха връчени и от председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов. На него се падна приятната задача да връчи призовете на директора на дирекция „Култура“ в Община Велико Търново Нелина Църова.

„Винаги сме работили в синхрон за издигане на потенциала на нашия град. В нашия град културата и туризма са неделими и мисля, че това е ключът към успеха“, посочи Нелина Църова.

Отличия получиха също директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов, ПГ по туризъм „Васил Берон“, майсторите на Самоводската чаршия, културни и туристически деятели, основоположници на форума и журналисти.

На откриването трябваше да присъства министърт на туризма Мирослав Боршош, но от негово име в изложението се включи заместничката му Ирена Георгиева.

„Ще се опитам да говоря от двете си качества, ще си спомня първия момент, в който г-н Панов участваше в Общото събрание на асоциацията на туроператорите. Тогава взехме решение да сме съорганизатор. 20 години за съвременната история е знак за устойчивост. Радвам се, че като зам.- министър на туризма имам възможност да подкрепям това събитие. А кой друг туризъм създава преживяване, към което толкова се стремят съвременните туристи. Изложението съчетава историческата памет на много хора, отдали усилията и живота си да го има събитието“, каза Георгиева.

Сред присъстващите на откриването бяха още зам.-министърът на културата Тодор Чобанов и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, а откриването на събитието беше съпроводено с благослов от отец Петър Иванов.

Михаил МИХАЛЕВ