Къде ще спира токът на 9 октомври /четвъртък/

На 09.10.2025 г., от 8:45 ч. до 14:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: североизточната част на с. Раданово, бензиностанция „Петрол“ АД – гр. Полски Тръмбеш, „Консорциум Агробизнес“ АД – гр. Полски Тръмбеш, „България САТ“ ЕАД – гр. Полски Тръмбеш, ТП Булгарплод-Светлана Тодорова Спасова, с. Орловец, военно формирование 38040 с. Орловец, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД – с. Орловец, МТТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Орловец и МКРУ ФЕЦ Солар 04 Полски Тръмбеш.

На 09.10.2025 г., от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. „Димитър Рашев“ № 11, № 14, № 16, „Стоян Коледаров“ № 11, както фирми, магазини и гаражи по тези улици.

На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на област Велико Търново – с. Пушево, с. Балван, с. Ново Село, с. Ветринци, с. Момин Сбор.

На 09.10.2025 г., от 9:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на област Велико Търново – с. Леденик, с. Шемшево.

На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица и с. Писарево.

На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 15:40 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш , част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

От 09.10.2025 г. до 10.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени, с. Водолей – абонатите захранени от ТП 1 Център Водолей.

На 09.10.2025 г., от 8:45 ч. до 9:00 ч., от 13:45 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище. Община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово, с. Петко Каравелово и с. Куцина.

На 09.10.2025 г., от 8:45 ч. до 14:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш, с. Раданово – абонатите захранени от МТП 1 – Училището в Раданово.

На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов, с. Горна Студена – част от абонатите захранени от ТП 10 и ТП 8 с. Горна Студена.

На 09.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Лясковец, с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 2 Мерданя.