„Мюзик саунд“ се премести от Горна Оряховица в читалище „Искра“

Бъдещи интериорни дизайнери вдъхнаха живот на стария и пълен с архиви гардероб

Вокалната група „Мюзик саунд“ от Г. Оряховица премина към НЧ „Искра – 1896“ във Велико Търново. Новият творчески сезон бе открит на 7 октомври с тържество, на което присъстваха децата таланти, както и техните ръководители.

Вокалната школа съществува от девет години, а неин ръководител е вокалният и музикален педагог Стела Дойкова. От школата са благодарни на читалище „Искра“ и ръководството на културната институция за предоставените условия за работа.

„Много сме щастливи, че намерихме своя нов дом. Сърдечно благодарим на секретаря на читалището г-жа Нели Стойчева и на всички, които ни помогнаха да се чувстваме толкова уютно тук“, подчерта при откриването Стела Дойкова. Тя благодари на родителите за подкрепата, както и на учениците от 12-и „в“ клас на СОУ „Емилиян Станев“, които под напътствията на учителката Галя Георгиева помагат за преобразяването на помещенията на школата. Учениците, които изучават специалността „Графичен дизайн“, вдъхнали нов живот на стария и пълен с архиви гардероб, като го изрисували в тематични музикални мотиви.

Стела Дойкова припомни, че през вокалната школа „Мюзик саунд“ са преминали стотици деца. Те са във възрастовия диапазон 5 – 11 години и се обучават в две групи – от 5- до 7- и от 8- до 11-годишна възраст.

В момента в двете групи има двайсетина деца, като приемът продължава.

Малчуганите са начинаещи и напреднали, а репетициите им са от следобед от 17,30 до 18,30 ч. В понеделник и сряда репетират по-малките деца, а във вторник и четвъртък – какичките и батковците. В школата те се учат освен на вокално майсторство и сценично поведение и на работа в екип, както и да развиват своите талант и креативност. Но най-голямата цел е малчуганите да се забавляват, подчертава техният ръководител и допълва, че за целта се използват много иновативни и игрови подходи. При по-големите се работи и в посока двуглас, а репертоарът, който Стела Дойкова подбира, е жизнерадостен и модерен, така че да се харесва на малките певци.

Възпитаниците на вокалната школа, които са спечелили десетки награди през годините, имат възможност и за много изяви по всички сцени на България, а записването продължава на място в читалище „Искра – 1986“, както и в страницата на „Мюзик саунд“ в социалните мрежи.

Стела Дойкова се гордее и с двама доказали се индивидуални изпълнители от школата – Кристина Енчева и Алекс Карабоев, които имат много национални и международни участия и награди от престижни конкурси. В момента Кристина е на конкурс в Гърция greece hopes, където спечели гранпри в категорията „Мюзикъл“ , както и още две първи места в категорията „Поп и авторска песен“. Алекс Карабоев също е активен представител на школата с международни и национални отличия, като последните му са от Косово и Казахстан.