Над 50 кучета осиновени само за месец от приюта за бездомни животни в Горна Оряховица

Над 50 са осиновените кучета от новооткрития през август общински приют за бездомни животни в Горна Оряховица. През септември 240 граждани са посетили съоръжението, шестима са се регистрирали като доброволци, които помагат в дейността на приюта.

Обектът ще започне да посреща и организирани посетителски групи от детски градини и училища в общината. За първия пълен месец на работа са получени като дарения 422 кг гранули, 80 консерви, 11 лакомства, 10 различни кучешки играчки. Дарена е дори и автоматична пералня, която вече служи при хигиенизирането на постелки и други текстилни изделия. За всичко са изготвени съответните договори за дарение.

През септември към приюта са постъпили 22 сигнала за агресивни безстопанствени животни. За месеца служителите са прибрали общо 40 кучета от Долна Оряховица, селата Правда, Стрелец, Първомайци, Върбица, Поликраише, Янтра, Драганово, Паисий, а също от парковете „Никола Петров“, „Николай Панайотов“, „Детски кът“ и центъра на Горна Оряховица. Изразходени са 50 л гориво за специализирания автомобил.

„За месеца 28 животни са били кастрирани, чипирани, обезпаразитени и ваксинирани, издадени са им паспорти.

По местата на залавянето са върнати други 20 кучета, които в предходния период са били прибрани и обработени по този начин. Това са неагресивни животни с пресечена възможност да се възпроизвеждат или да разнасят болести, съобщи кметът Николай Рашков.

Към края на септември в съоръжението пребивават 97 кучета, за които се полагат добри грижи и хуманно отношение. Планира се връщането на още някои от неагресивните животни, които в приюта вече са били кастрирани, чипирани, обезпаразитени, ваксинирани и регистрирани.

„Със системната работа по кастриране и контрол при развъждането на домашни любимци популацията от бездомни кучета ще престане да нараства. Постепенно улиците ще се освободят от скитащи животни, а агресивните, за които сме имали сигнали, са вече прибрани. За всички кучета се осигуряват добри условия, като доказано агресивните остават в приюта. Вярвам, че тези животни също не са лишени от шанса да намерят своя Човек“, каза още Рашков.

Екипът на общинския приют съдейства на кандидат-осиновителите при оформяне на осиновяванията, като същевременно с помощта на доброволци търси семейства за настанените кучета.

Михаил МИХАЛЕВ