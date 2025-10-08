Окръжна прокуратура-Велико Търново поема разследването за побоя над директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров. То започна на 4 септември по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в Русе, на публично място, в централната част на града.

„По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души, единият от които е главен комисар Н. К.С постановление на заместник-главен прокурор от 3 октомври на основание чл.195, ал.5 от НПК делото е възложено на Окръжна прокуратура-Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство“, информират от Прокуратурата.

Веселина АНГЕЛОВА