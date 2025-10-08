Отец Кирил от Джулюница: „Благодаря на д-р Даниел Илиев и на медиците от търновската болница“
Изказвам най-дълбоката си признателност и благодарност към изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Даниел Илиев и екипа на Отделението по неврология.
На 4 октомври изпитах огромни болки, а единият ми крак изведнъж се обездвижи. Такива симптоми не бях имал до онзи момент в живота си. Помолих за помощ д-р Илиев и той веднага съдейства да бъда прегледан и хоспитализиран.
Установиха, че имам дискова херния на прешлените. Настаниха ме за лечение в Отделението по неврология. Впечатлен съм от професионализма и грижите на всички лекари, медицински сестри и санитари.
В сряда бях изписан и предстои да започна процедури за възстановяването ми в Отделението по физиотерапия и рехабилитация.
Уважаеми д-р Илиев и медици от търновската болница, бъдете здрави, благословени и продължавайте толкова отдадено да следвате призванието си.