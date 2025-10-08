Даниел Панов с приз от „Кмет на годината 2025“

Даниел Панов е сред тримата наградени кметове в категория „Туризъм и култура“ в конкурса „Кмет на годината 2025“. При силна конкуренция призовете заслужиха Марин Киров (Царево), Донка Михайлова (Троян) и кметът на Велико Търново.

От името на великотърновския градоначалник отличието получи зам.-кметът Георги Недев. То му бе връчено от Боян Томов, създател на сайта kmeta.bg, на тържествена церемония в хотел „Маринела“ на 7 октомври.

Големите победители в надпреварата „Кмет на годината“ за 2025 г. са кметовете на Ивайловград Диана Овчарова (малка община), на Тунджа – Станчо Ставрев (средна община), и на Ямбол Валентин Ревански (голяма община). Те бяха наградени лично от вицепрезидента Илияна Йотова.

Националното онлайн допитване, организирано от Kmeta.bg, се проведе за 13-а поредна година, а десетки хиляди граждани дадоха своя онлайн вот за градоначалниците в 7 различни категории.

В надпреварата участваха всички 265 кметове на общини в страната, с изключение на община Варна заради поради повдигнати обвинения срещу кмета и на община Елин Пелин – по тяхно собствено настояване.

Победителите бяха излъчени в три групи, според големината на общината: малки общини – до 20 000 жители; средни общини – от 20 000 до 50 000 жители, и големи общини – над 50 000 жители. Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31 декември 2022 г.

Бяха раздадени награди и в други престижни категории: „Кмет на гражданите“, „Градска среда“, „Инвестиции и растеж“, в технологичната категория „Смарт сити“. Много оспорвана бе надпреварата в категорията „Спорт и младежки политики“.

Ана РАЙКОВСКА