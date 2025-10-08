Областна футболна група-север
Рекорден резултат в Свищов в мач от Областна група-север

„Атлетик“ /Свищов/ разгроми „Челси“ /Вързулица/ с 20:0 в среща от третия кръг в първенството на Областна футболна група-север.

Успехът бе трети поред за домакините, които са еднолични лидери в класирането. Играчите на „Атлетик“ вкараха по десет гола във всяко от полувремената, като с по пет се отличиха Милен Костов и Георги Ангелов, четири отбеляза Алекс Димитров, по два добавиха Борислав Луков и Борислав Борисов, по един Албин Костов и Иван Ганчев.
Безмилостните свищовлии на позволиха на гостите да си вкарат поне почетно попадение.
Очакваното дерби между „Комита“ /Алеково/ и „Светкавица“ /Михалци/ се разви след почивката, когато домакините пронизаха вратата на настоящият първенец на групата на три път. На стадиона в Козловец вкара Любомир Василев, Иван Петров и Кирил Славев, довеждайки резултата до 3:0.

Областна футболна група- север, трети кръг

Резултати:

„Пробив “ /Овча могила/- „Спортист“ /Върбовка/ 4:3

„Стрела“ /Ореш/- „Бенковски“ /Б. сливово/ 5:0

„Комита“ /Алеково/- „Светкавица“ /Михалци/ 3:0

„Атлетик“ /Свищов/- „Челси“ /Вързулица/ 20:0

