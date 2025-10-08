Средновековна юрта, пясък от морето, занаятчийски мезета и древни игри очакват посетителите на 20-ото международно изложение „Културен туризъм“

Средновековна юрта, пясък от морето, занаятчийски мезета и древни игри са само част от атракциите, които предлагат на своите щандове 50 общини, туроператори и производители в ХХ издание на Международното изложение „Културен туризъм“, което се провежда в сградата на Бизнес център Велико Търново до 10 октомври.

Още във фоайето е разположена изложба на учениците от училището „Тревненска школа“. Младите таланти дърворезбоваха пред очите на гостите, а техните произведения се продаваха в помощ на сградата на школото, която пострада при пожар миналата година. В момента те се обучават под временен покрив и се надяват скоро зданието да бъде напълно възстановено.

Срещу тях е разположена малка изложба на художниците Даниела и Владимир Овчарови, които избраха Ново село за свой дом и създадоха „Шарената къща“, където съхраняват свои творби и артпроизведения от цял свят. Те се спират на селото измежду стотици други и споделят, че там са намерили своя дом, след като прекарват по-голямата част от живота си в САЩ.

Малко преди залата с изложители е разпъната голяма юрта, където посетителите могат да влязат и да поседнат на ханска възглавница. Тя е дело на представителите от Община Сливен, които работят в ранновизантийската крепост „Туида“. За гостите на форума те са подготвили древни игри, сред които алкерк.

На самия вход пък ученици, облечени с царски одежди, предлагаха разходка с VR очила, а вътре в самата зала всеки може да си направи снимка за спомен от форума.

Именно на първия етаж са разположени щандовете на общините. Сред тях са и тези на азербайджанския град Шуша и сръбския Ниш. Гостите от двете държави се бяха постарали да покажат най-красивите дестинации от своите населени места.

Морските общини пък подаряват шишенца с пясък от Черно море, балканските и родопските общини черпят с домашно сирене и заначтчийски мезета, други подаряват карти, сувенири, ключодържатели и рекламни материали, а трети вдигат наздравици с руйно вино.

На втория етаж на сградата са разположени занаятчиите и производителите на качествени родни храни.

Щандовете бяха разгледани от кмета Даниел Панов, областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов и всички официални гости от откриването на „Културен туризъм“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът