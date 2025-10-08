STEM център за над 250 000 лв. правят в Спортното училище „Георги Живков“

STEM център за 251 921 лв. изграждат в Спортното училище „Георги Живков“ във Велико Търново.

Средствата са осигурени от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост. Центърът ще работи в направленията „Математика и информатика“ и „Природни науки“. За целта е предвидено закупуване на оборудване.

В рамките на STEM средата в училището ще бъдат изградени 5 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Концепцията предвижда закупуването на допълнително специализирано оборудване за максимален обхват на профилите на учителите и специалистите от училището, които ще работят в центъра, включително взаимно допълване и оптимално използване на оборудването.

Центърът и 5-те стаи са разположени на 1-вия и 2-рия етаж на училището. Методиката на преподаване, която съпътства избраното от педагогическия екип обзавеждане и оборудване, се вписва в концепцията „Център по природни науки, изследвания и иновации“. Учебните предмети, към които ще бъде насочена дейността на STEM центъра, са биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и информационни технологии.

Създаването на STEM центъра включва също изграждане и ремонт на ВиК мрежата, монтаж на мивки, ремонт на елмрежата и освежаващ ремонт на помещението. За обзавеждането е планирано изработване, доставка и монтаж на столове, шкаф за мивки, секции за съхранение, работни станции за учениците. Ще бъдат обособени и две учителски станции, както и още две такива в хранилището, които ще бъдат използвани за самоподготовка.

Целта на учителите, които ще работят в центъра, е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации в рамките на цялата учебна година чрез междупредметните връзки по посочените учебни предмети.

Непосредствено след физическото изграждане на центъра ще бъде реализирана вътрешноучилищна програма за повишаване квалификацията на учителите, работещи в STEM образователната среда и за обмен на опит. Ще бъдат разработени интегрирани междупредметни учебни материали на проектен принцип, отчитащи конкретните специфики на учениците в училището.

