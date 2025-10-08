Тривластие на върха в Областна футболна група-юг

Три отбора оглавиха класирането на Областна футболна група-юг, след изиграване на срещите от четвъртия кръг. Лидерите са тимовете, които до момента не са допуснали загуба, записвайки по три победи и едно реми. По голова разлика първи е ФК „Първомайци“, който се наложи над „Победа“ /Кесарево/ с убедителното 7:0.

Второто място е за „Вихър“ /Добри дял/, наложил се над „Белица 2017“ в Килифарево с 2:5 в зрелищен двубой. Още в 3- ата минута домакините дръпнаха с 1:0, с гол на Георги Чолаков. След половин час игра Николай Додуров изравни, а в 39- ата минута Цветомир Додуров направи пълен обрат- 1:2. Пак той бе точен в 58- ата минута за 1:3. 120 секунди по- късно от дузпа Илко Трифонов намали на 2:3. До края Калоян Кънчев и Иван Гинов добавиха по още едно попадение за добридялци.

„Ресен 2023“ /Ресен/ спечели комшийското дерби с „Олимпиакос“ в Никюп и също с десет точки е на трета позиция. Калин Косев /31/ и Мартин Иванов /46 и 65 минути/ осигуриха комфортен аванс на гостите, преди Десислав Иванов да върне един гол за домакините в 89- ата минута, фиксирайки окончателното 1:3.

Областна футболна група-юг, четвърти кръг

Резултати:

„Олимпиакос“- „Ресен 2023“ 1:3

ФК „Първомайци“- „Победа“ /Кесарево/ 7:0

„Янтра“ /Драганово/- ФК „Долна Оряховица“ 1:5

„Росица“- „Ботев“ /ГНС/ 1:1

„Белица 2017“- „Вихър“ /Добри дял/ 2:5

„Ботев- Златарица“- „Спортист“ /Коз./ 0:4