Валежите спират, слънце и силен вятър следобед

В четвъртък в сутрешните часове все още на места ще превалява дъжд, който постепенно ще спира. През деня облачността ще е променлива, с повече слънце в следобедните часове. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10. За В. Търново минималната температура ще бъде около 9 гр.

Максималните температури ще са между 14 и 16 гр., в Предбалкана с 2-3 градуса по-ниски. За В. Търново максималната температура ще бъде около 15.

Атмосферното налягане се повишава.

Над западните и централни части на Стара планина времето преди обед ще бъде облачно, а по върховете и мъгливо. Сутринта в централния дял ще има валежи, предимно от дъжд. Следобед облачността ще намалее. Ще духа умерен до силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10, а на 2000 м ще е около 1 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 31.5 гр. през 1911 г., най-ниската измерена минимална температура е 0.5 гр. през 1914 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 24 минути и ще залезе в 18 часа и 44 минути.

Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново