ВАС отмени наредбата, с която училищата във Великотърновско се задължават да заплащат такса смет в пълен размер

Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд във Велико Търново от април тази година, че измененията на Наредбата за местните данъци и такси в старопрестолната община в края на миналата година незаконно са лишили училищата в общината да плащат такса 60% от годишния размер на налога. Делото беше заведено от СУ „Вела Благоева“ и спечелено на двете съдебни инстанции.

ВАС посочва, че с решението си общинските съветници във Велико Търново са лишили училищата да избират по какъв начин да плащат такса смет и да подадат декларация за това, защото срокът е бил изтекъл.

Мотивът на ВТОбС за повишаване на таксата и за училищата е недостигът в приходите за поддържане на чистотата. Така след решението на ВАС, което е окончателно, през текущата 2025 г. всички общински, държавни и частни училища в община Велико Търново ще заплащат налога по старата методика.

Успехът обаче е временен, защото предложението учебните заведения да заплащат 100% ТБО отново ще бъде входирано и предложено за гласуване за следващата бюджетна година, разбра „Борба“.