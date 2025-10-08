Вашият хороскоп за 9 октомври /четвъртък/

Луната е в Телец. Днес е ден за поставяне на цели, мечти и желания. Програмирайте чрез мислите си следващите няколко години от живота си. Предстои важен ден.

ОВЕН

Ще се справите

Освободете се от излишни комплекси, които са натоварвали до този момент вашата психика. Днес общувайте свободно с хората около себе си. Споделете им новите си идеи и ги накарайте и те да повярват в тях. Способни сте да промените пътя, по който вървите. Успехите са с вас.

ТЕЛЕЦ

Разбирателство

Ще успеете да се освободите от задръжките, които до този момент не са ви позволявали да се изявите изцяло на работното място. Отделете този ден, за на настроите новите си идеи и цели за пролетта. Имате възможност да постигнете много, стига да стартирате нещо сега. В любовта ви чака разбирателство.

БЛИЗНАЦИ

Връщате си борча

Успявате да разрешите своите парични проблеми по лесен и иновативен начин. Не се налага да вземате заеми, за да погасявате своите борчове. Ще получите допълнителни възнаграждения за труд, който сте положили неотдавна. Днешният ден ви прави изключително щастливи. Очаква ви положително настроение.

РАК

Не давайте заем

Сякаш се отдръпвате и отстъпвате крачка назад. Това е времето, в което се отделяте от арената, за да вземете своите по-сериозни житейски решения. Не се натоварвайте с излишни емоции. Сега не ви е нужно да бъдете прекалено чувствителни. Не давайте пари назаем. Едва ли ще ви ги върнат в срок.

ЛЪВ

Поемате отговорност

Очаква ви доста благоприятен ден, който можете да изживеете в лидерска позиция. Сега всички ви слушат и очакват вие да вземете важните решения както на работното място, така и в личен план. Изправени сте пред поемане на отговорност. Можете да го сторите, стига да сте обмислили добре крачката, която предстои да направите.

ДЕВА

Бъдете индивидуалисти

За вас следва един доста забързан ден. Освободете се от задръжките, които ви теглят назад и не ви позволяват да изявите своята лична индивидуалност. Не се опитвайте да подражавате на никого, а бъдете самите себе си. Чрез ирационално мислене и решения, които вземате на момента, ще успеете.

ВЕЗНИ

Позитивна енергия

Чувствате се освободени откъм негативни емоции. В съзнанието ви бушуват бури, но те са по-скоро провокирани от положителни преживявания. Тръпнете в очакване да ви се случи нещо хубаво. То идва към вас малко по малко и вие го усещате. Днешният ден ще ви зареди с много позитивна енергия.

СКОРПИОН

Не сте активни

През днешния ден не сте в особена кондиция и не ви се работи много. Усилията, които полагате, са малки и по-скоро насочени към рутинните ви ангажименти. Не сте продуктивни и нямате намерение да се захващате с нови начинания. Повече активност ви чака към края на седмицата.

СТРЕЛЕЦ

Очакват ви пари

Въпреки че околните продължават да ви дразнят по един или друг начин, днес се стараете да бъдете в добри взаимоотношения с тях. Имате намерение да им споделите част от своите идеи, за да ги заинтригувате или поне да ги привлечете към каузите си. В личен план новината е добра – очакват ви пари.

КОЗИРОГ

Без излишни разходи

Умората от променливото време е по-скоро в съзнанието ви и едва ли ще ви се отрази толкова на физическото състояние. Не се оплаквайте от липса на енергия. Концентрирайте се в належащите си задачи и ги вършете съвестно. Днес избягвайте да правите излишни разходи, които могат да се отразят зле на джоба ви.

ВОДОЛЕЙ

В хармония с другите

Очаква ви доста благоприятен ден, в който успявате да се хармонизирате с хората около себе си. Можете да превърнете част от целите си в реалност, стига сериозно да се захванете с тяхното изпълнение. В личен план този ден е благоприятен и сте в състояние да разрешите доста противоречия във взаимоотношенията.

РИБИ

Подават ви ръка

Не сте в най-добра форма, но денят изисква да не изоставяте работата си за друг ден, а да я свършите изцяло. Не се оплаквайте от умора. Ще се намерят хора, които да ви подадат ръка в момента, в който се нуждаете от помощ. Щастливи сте със своите приятели и с всички, на които можете да имате доверие.

Хороскоп за родените на 09.10. – Честит рожден ден! Вярвайте в късмета си през следващата една година и той няма да ви напуска в нито един ден от нея. Ще си набележите много цели, но малко от тях ще постигнете. Давайте по-кротко и планирайте неща, които сте в състояние да изпълните. Така ще се чувствате щастливи.

Тодор Емилов-Тео