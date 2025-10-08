Нивото на Янтра е 2,20 метра, прелива при 4,50

2,20 метра е нивото на р. Янтра на най-ниската точка във Велико Търново – в района на кв. „Чолаковци“. Това е наполовина от критичната стойност от 4,50 метра.

Рисковите ниски точки до брега на Янтра във Велико Търново са три – при бетоновия възел до кв. „Чолаковци“, улица „Крайбрежна“ и в кв. „Асенов“, както и при църквата „Свети Четиридесет мъченици“. Засега водните нива са наполовина от критичната стойност, няма риск от локални наводнения.

Кметът Даниел Панов е в постоянна комуникация с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Гражданска защита“.

Река Белица се задържа на нива около 1,30 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец.

Повишено е нивото на Янтра и на другата измервателна точка – в с. Пушево е 1,10 метра.

Чрез системата от сензори на Община Велико Търново и чрез човешко наблюдение от дежурни служители и от кметовете на населените места, нивата на реките Янтра и Белица се следят в реално време.