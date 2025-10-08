Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов: „Над 100 преписки за ремонти в Старо Търново са забавени“

„11 години се бави Общият устройствен план на старата част на Велико Търново. Това е един много тъжен факт, който показва, че системите, дори когато се налага, не винаги успяват да работят бързо.

Ние го разписахме още пролетта, защото спираше над 100 преписки от Велико Търново за консервация и реставрация на знакови обекти“, това каза във Велико Търново зам.-министърът на културата Тодор Чобанов. Дългоочакваният план е одобрен от НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство), обнародван е в „Държавен вестник“ и ще бъде предоставен за гласуване в Общинския съвет.

По думите на Чобанов в министерството в момента се стараят да намалят административната тежест върху преписките за обновление на старинни сгради, които са подадени към тях. Той обърна внимание и на работата на Националния институт за недвижимо културно наследство.

„Сега имаме много по-активна работа. Спряхме тази политика да се пишат откази, защото при нас даваха по 5000 отказа на година. Дал съм указания в градове с историческо значение да се работи с приоритет. Казали сме да контактуват с хората, а не да им пишат откази. Правим всичко възможно с наличния експертен състав да активизираме работата. В момента правим нов устройствен правилник, където ще има специални разпоредби в този механизъм, които да насочват работата в градове като Велико Търново, където има повишена нужда от работа. Сега се получава един феномен, че на общи писти вървят всички преписки, а това не е добре. Има градове като София, Пловдив, Велико Търново, където има много повече работа, там ще се работи с повече хора“, обясни още Чобанов.

По думите му обаче хората, които притежават сгради, които са паметници на културата или са част от такъв ансамбъл, имат отговорност към нейното опазване.

„Неслучайно още от времето на социализма собствениците на такива сгради, които ги ползват за жилищни нужди, са освободени от данък, за да имат средства да поддържат сградата. Същевременно държавата поддържа механизми за подкрепа, общините също го правят. Продължава да работи и проектът „Красива България“. Не бива да забравяме, че много от тези сгради са частни и собственикът има своята отговорност“, каза ще заместник-министърът.

Той беше категоричен, че като археолог подкрепя предложенията, които ще укрепят статута на Велико Търново като старопрестолен град и като духовно сърце на България.

Михаил МИХАЛЕВ