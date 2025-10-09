1,8 млн. кубика в „Йовковци“ за 24 часа, 35 пъти повече от разхода

Нивото се повиши със 76 см за две денонощия

Общо със 76 см е повишил нивото си язовир „Йовковци“ към 9 октомври вследствие интензивните валежи, съобщи за „Борба“ инж. Ангел Стоянов, управител на водоема. По думите му водата в язовира идва основно от река Веселина, но заслуга имат и странични притоци, тъй като за последните 24 часа (от 7 октомври вечерта до 8 октомври) измереният валеж е около 40 литра на кв. метър. Наблюденията на 9 октомври показват, че 1,8 млн. кубика са влезли само за 24 часа в язовира и това са 19 900 кубически метра вода в секунда. Притокът е 35 пъти повече от разхода.

Реално за 2 дни в язовира е влязла толкова вода, колкото цялата Великотърновска област харчи за 2 месеца.

С 4% е нараснал наличният обем и към момента той е 55,12%. Сутрешният бюлетин на МОСВ на 9 октомври потвърждава прииждането на води в „Йовковци“. Посоченият средноденонощен приток е 19,331 куб. метра в секунда при разход от 0,620 куб. метра в секунда. Последните два дни тенденцията е нагоре, което не се беше случвало повече от година.

„Благодарение на интензивните валежи, протекоха и т. нар. дерета, всичко влиза в общия водосбор и язовирът се пълни. И продължава да вдига нивото си. Така че изобщо не става дума за режим на водата. Положителният ефект е още едно доказателство, че язовирът се пълни предимно от дъждове“, допълни Ангел Стоянов, който 20 години е свързан с него.

По негово наблюдение в предишни години и при по-слаби дъждове река Веселина бавно е вдигала нивото си, но след като те спрат, тя поне два, че и три дни се е оттичала.

Защото е имало много гори и водосборът на реката е бил сериозно залесен. „Поголовното изсичане на горите през последните години, на което много малко внимание се обръща, води до точно това рязко спиране на притока. Дъждът спира и за няколко часа водата се оттича. Аз съм разговарял със стопани на имоти в селата Тодювци (откъдето води началото си река Веселина), Карандили, Султани и Багалевци, които са точно по пътя й, и те потвърдиха моите наблюдения. Разбира се, причина е и сушата. Язовирът се смаляваше заради сушата повече от година. Така че и процесът на напълване ще бъде бавен. Фактът, че в момента имаме 40 млн. кубика свободен обем и при условие, че влязоха 1,7 млн. кубика вода при обилните валежи, трябва още 4-5 метра, за да се стигне нивото, при което да се залеят т. нар. от хората поляни“, коментира инженерът.

Ана РАЙКОВСКА