АПИС представя: Правен помощник – вашият нов дигитален партньор в правото

На 15 октомври 2025 г. (сряда) от 14.00 до 15.00 ч. Апис Академия организира онлайн семинар, на който ще представи новия продукт „Правен помощник“.

Желаещите да се запознаят с платформата, трябва да направят заявка за участие тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=329&dcode=269. Регистриралите се участници ще получат линк към виртуалната зала на събитието не по-късно от 24 часа

преди неговото провеждане.

Новият продукт на Апис „Правен помощник“ представлява уникална платформа, която интегрира иновациите в изкуствения интелект с практическите нужди на правната общност. Системата е проектирана да автоматизира рутинни процеси като изготвяне на правни документи, анализ на данни и обработка на информация, така че юристите да могат да посветят времето си на съществените и сложни казуси.

Потребителите получават достъп до интуитивни инструменти за създаване на искови молби, жалби, тъжби, договори и други правни документи, както и възможности за автоматизиран анализ на съдебни и административни актове. Така се спестяват време и ресурси, като се гарантира максимална точност и надеждност на резултатите, които дава продуктът.

По този начин платформата служи като ефективен асистент, който се справя с повтарящите се задачи и позволява на юристите да се фокусират върху най-съществената част от своята работа.

Платформата предлага широк набор от автоматизирани правни инструменти в различни сфери на правото, включително:

Генериране на правни документи: Бързо изготвяне на жалби (срещу актове на КАТ, наказателни постановления, решения по ЗОП), искови молби (включително по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД), отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби, договори (за покупко-продажба на МПС) и цели комплекти с фирмени документи за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ;

Бързо изготвяне на жалби (срещу актове на КАТ, наказателни постановления, решения по ЗОП), искови молби (включително по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД), отговори на искови молби, въззивни жалби, отговори на въззивни жалби, договори (за покупко-продажба на МПС) и цели комплекти с фирмени документи за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ; Анализ и извличане на данни: Задълбочен анализ на искови молби, отговори и експертни заключения, както и автоматизирано извличане на данни за фирми от Търговския регистър и за имоти (включително вещни тежести) от справки на Агенцията по вписванията;

Задълбочен анализ на искови молби, отговори и експертни заключения, както и автоматизирано извличане на данни за фирми от Търговския регистър и за имоти (включително вещни тежести) от справки на Агенцията по вписванията; Специализирани инструменти:Симулации на разпити в наказателния процес, автоматизирано попълване на декларации и изготвяне на молби за незабавна защита при домашно насилие и други.

„Правен помощник“ не просто улеснява работата – той променя начина, по който юристът използва технологиите, превръщайки ги в свой надежден съюзник.

Безплатен пълнофункционален достъп за 24 часа Апис ще предостав на всеки, който се интересува от „Правен Помощник“ и заяви желанието си да го разгледа

тук: https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=120020dc-6c4d-4b3c-805f-a37128b27ebe&source=dealer&code=269.

Достъпът се осъществява през обичайния ни продуктов сайт http://web.apis.bg, с потребителско име и парола, които ще получите след като заявите достъп.

„Правен Помощник“ се достъпва от менюто на продуктите в лявата страна на екрана, като е разположен най-долу в списъка с продукти.

Информация за новата платформа с включени видеоматериали ще намерите на сайта на АПИС: https://apis.bg/bg/product/praven-pomoshtnik. Ако ви е необходима допълнителна информация за условията за ползване и абонамент, можете да се обърнете към Анатоли Миновски – регионален представител на тел. 0885/780318 или на тел. 02/923 98 00