Без нарушения стартира ловният сезон за дребен дивеч и групов лов на дива свиня

1075 ловци са проверени през изминалата седмица в обхвата на Северноцентралното държавно предприятие (СЦДБ) в началото на ловния сезон за местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня.

В първия ловен излет длъжностните лица извършваха проверки за спазването на правилата за безопасност и мерките за биосигурност с цел ограничаване разпространението на болестта африканска чума по свинете. Проверяващите следяха и за спазване на броя на ловците и ловните кучета, както и за достоверното попълване на разрешителните и отчитане на отстрела.

За периода 29.09 – 5.10 в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, както и инциденти по време на ловните излети.

СЦДП призовава ловците да бъдат отговорни към природата и колегите си и да спазват законовите разпоредби, мерките за безопасно боравене с ловното оръжие, противопожарните мерки и мeркитe зa биocигурнocт.