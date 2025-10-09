Дни на профилактика на заболяванията на черния дроб организират в горнооряховската болница

Изследванията ще са напълно безплатни за пациентите, нужно е предварително записване

13, 14 и 15 ОКТОМВРИ СА ОБЯВЕНИ ЗА ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Домакин на инициативата е Първо вътрешно отделение. Кампанията ще се проведе в навечерието на патронния празник на лечебното заведение – 19 октомври, когато почитаме Свети Иван Рилски Чудотворец.

„Истината е, че години наред прегледът на черния дроб при хора с наднормено тегло беше като мисия с повишена трудност. Дебелият слой мастна тъкан можеше да блокира ултразвуковите вълни, правейки стандартните неинвазивни изследвания неефективни. Често единственият сигурен начин да се разбере дали черният дроб е омазнен, или втвърден, оставаше биопсията – инвазивна, болезнена и скъпа процедура“, обясни началникът на Първо вътрешно отделение д-р Илко Костурков.

Медикът уверява, че има по-надеждно решение за пациентите с по-висок индекс на телесна маса чрез апарата от ново поколение „Фиброскан“. По думите му този уред разполага с усъвършенствана XL сонда. Тя е проектирана да прониква по-дълбоко и да измерва по-точно, преодолявайки препятствието на подкожната мастна тъкан.

„Сондата използва ултразвуков преобразувател с по-ниска честота и по-дълбок фокус, което й позволява да достигне до черния дроб дори при по-голяма обиколка на талията.

Иновативният софтуер като SmartExam и SmartDepth допълнително увеличава прецизността. Той работи като „умен навигатор“, който автоматично оптимизира дълбочината на измерване и събира до 20 пъти повече данни за анализ, осигурявайки изключително надежден резултат“, допълва д-р Костурков.

Гастроентерологът припомня, че хората с наднормено тегло са изложени на висок риск от неалкохолна мастна чернодробна болест. Това е състояние, което често протича без симптоми, но може да прогресира до цироза и дори рак на черния дроб.

Началникът на отделението изтъква, че предимствата на изследването с „Фиброскан“ са безспорни, тъй като то е безболезнено, трае по-малко от 10 минути и е напълно неинвазивно. Пациентът веднага получава двата ключови показателя, което позволява на лекаря да реагира бързо. Чрез това изследване се спестява нуждата на пациента от травмираща биопсия.

Д-р Костурков е категоричен, че профилактиката на този орган е от съществено значение, тъй като черният дроб е изключително толерантен и често алармира едва когато увреждането е напреднало.

„Ако имате наднормено тегло или затлъстяване, едно бързо и точно изследване с новия „Фиброскан“ е най-добрата инвестиция във вашето дългосрочно здраве“, допълва той.

Основна целева група на изследването са пациенти с наднормено тегло и пациенти с диабет, тип 2. Профилактичният преглед ще се извършва след направление за гастроентеролог. Необходимо е предварително записване на телефон 0886 790 490 или на място в отделението.

Галина ГЕОРГИЕВА