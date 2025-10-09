До 14 октомври търсят кой да поеме общинско снегопочистване за 237 530 лв.

Сумата е отредена за два зимни сезона и покрива общо 68,11 км пътища

ЗИМАТА ВЕЧЕ НАПОМНИ ЗА СЕБЕ СИ, А В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ОЩЕ НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, КОЯТО ДА ПОЕМЕ СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО.

Процедурата по набиране на оферти продължава до 14 октомври. Докато бъдат разгледани и обсъдени заявките, и ако някой от кандидатите обжалва, като нищо снегът може да свари общината неподготвена.

От местната администрация са заделили 237 430 лв. за услугата, като сумата е за експлоатационни сезони 2025-2026 г. и 2026-2027 г. Договорът ще е за снегопочистване на общинските пътища и улици в границите на населените места в Златарица.

В обявлението е посочено, че снегорините следва да влязат в действие до 60 минути след подаване на сигнал от кмета Петър Ганев или заместникът му Денчо Тодоров. Времето между две последователни обработвания с машините трябва да се избира така, че дебелината на снежната покривка да не надвишава 10 см.

При почистването на снега ще се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, обществени, производствени сгради и площади, а специално внимание ще се отделя на уличните противопожарни хидранти, съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения.

„При причиняване на пътнотранспортни произшествия в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците изпълнителят ще носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди“, гласи част от текста в обществената поръчка.

Галина ГЕОРГИЕВА