Две регионални дербита предлага осмият кръг на Северозападната Трета лига

Две регионални футболни дербита предлага осмият кръг от първенството на Северозападната Трета лига. Мачовете са на 11 октомври /събота/ от 16:00 часа.

Лидерът в класирането „Академик“ /Свищов/, със седем победи в седем мача до момента, приема дублиращия отбор на „Етър ВТ“, който се представя много добре тази есен и е четвърти в класирането с 14 точки. Двубоят е поверен на плевенска съдийска бригада в състав Мирослав Михайлов, Денис Христов и Лилян Иванов.

В Павликени едноименният местен тим посреща „Янтра“ /П. Тръмбеш/ в търсене на първа победа през сезона. Главен съдия е Стилян Колев, асистират му Илиян Капарашев и Павлин Петков.

Великотърновски съдии са назначени на третия мач, който ще се играе  от кръга- „Левски 2007“ /Левски/- „Локомотив“ /Мездра/. Той ще бъде ръководен от Михаел Павлов с помощници Милен Арабаджиев и Димитър Линков. Другите срещи са отложени, заради ангажименти на отборите в турнира за Купа България.

