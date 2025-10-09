Спорт

Елена Касакова донесе две шампионски титли на „Калоян 92“ от държавното по обездка

БОРБА БГ 8 четения 0 Comments

Завърши Държавното първенство по обездка, проведено в Конна база „Фригопан“ в село Царацово. Надпреварата бе в клас „Т“, юноши до 14 и 18 години, както и за млади 4, 5 и 6-годишни коне. Над 30 тандема премериха сили в надпреварата за шампионските титли на България за 2025 година. Великотърновският клуб „Калоян 92“ записа поредните си призови класирания.

В Клас „Т“ на трето място се подреди Цветелина Цанева с кон Кастинг. Шампионка на България при юношите до 18 години стана Елена Касакова с кон Бауман’с Куинау, следвана от съотборничката си от конната база в Арбанаси София Петрова с кон Гладиатор.

Илина Друмешка с кон Кондор е трета при юношите до 14 години. В състезанието с 4- годишни коне среброто е за Елена Касакова с Чаке. Състезателката на „Калоян 92“ победи в надпреварата с 5-годишни коне, където стартира с Чикаго, среброто е за друг тандем на великотърновския клуб- Анна Ангелова с кон Холи.

 

Вижте още

„Академик“ играе първа контрола в събота, приема „Младост“ (Екзарх Йосиф)

БОРБА БГ 275 четения 0

Младоци вдъхват оптимизъм на тръмбешкия футбол

БОРБА БГ 44 четения 0

Възпитаничка на бадминтонист от Велико Търново стана европейска шампионка до 19 г.

БОРБА БГ 128 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *