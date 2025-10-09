Фондация „Кроношпан“ предизвиква ученици и студенти с инициативата „skill.ED“

Финансиране до 10 000 евро за най-добрите образователни проекти

За пета поредна година Фондация „Кроношпан“ отправя предизвикателство към учебните институции в страната чрез проекта „skill.ED“ – конкурс, посветен на развитието на образованието. Инициативата стартира в този формат през 2021 година и се реализира в държавите, в които компанията Кроношпан извършва дейност. Нейната цел е да подкрепи млади хора, преподаватели и образователни екипи в създаването на иновативни идеи за професионално образование.

Право на участие имат всички общообразователни, професионални, технически гимназии, средни училища и университети в България. От кандидатите се очаква да представят оригинални и приложими концепции, които могат да подобрят учебния процес и да насърчат развитието на професионални умения. Проектите могат да бъдат свързани с оборудване на лаборатории и учебни зали, създаване на иновативни технологии и учебни ресурси, организиране на клубове и обучения, както и внедряване на нови подходи в професионалното образование.

През изминалите четири издания финансирането за българските учебни заведения вече надхвърля 190 000 евро, като някои училища и университети участват с по няколко проекта всяка година. Сред вече отличените са:

Професионална гимназия „Цанко Церковски“, Павликени

СУ „Владимир Комаров“, Велико Търново

ПГЕЕ „Михайло Василиевич Ломоносов“, Горна Оряховица

ПГМЕЕ, Бургас

ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас

Гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров“, Бургас

Лесотехнически университет, София

Технически университет „Ангел Кънчев“, Русе

Крайният срок за подаване на проектите е 31 октомври 2025 г.

Компетентно жури ще оцени всички предложения според критериите оригиналност, иновативност, приложимост, въздействие и устойчивост, а до края на ноември ще бъдат обявени победителите.

Общият награден фонд е 200 000 евро, като всеки отличен проект може да получи финансиране до 10 000 евро.

Повече информация за регламента и формуляра за кандидатстване е публикувана на сайта:

👉 www.kronospanfoundation.org/skilled