Генетиката играе роля за по-високия риск от депресия при жените
Генетични фактори допринасят повече за риска от депресия при жените, отколкото при мъжете, показва голямо австралийско проучване, предаде Ройтерс.
Данните могат да помогнат за по-нататъшно разбиране защо представителките на нежния пол по-често страдат от това състояние.
След анализ на проби от ДНК на половин милиона души, изследователите открили почти два пъти повече генетични „флагове“ за депресия при жените, в сравнение с мъжете, се казва в проучването, публикувано в Nature Communications.
„Вече знаем, че при жените е два пъти по-вероятно да страдат от депресия през живота си, отколкото мъжете“, казва в изявление ръководителят на проучването д-р Британи Мичел от Института за медицински проучвания QIMR „Бергхофер“ в Бризбейн. „Досега не съществуваха много последователни проучвания, които да обяснят защо депресията засяга жените и мъжете по различен начин, включително възможната роля на генетичните фактори“, казва Мичел.
Екипът е открил около 7000 промени в ДНК, които могат да предизвикат депресия и при двата пола и допълнително 6000 ДНК промени, които могат да допринесат за депресия само при жените.
Учените също така установили, че генетичните фактори, свързани с депресията, се припокриват повече с гените, отговорни за метаболизма при жените, отколкото при мъжете.
Разликата може да обясни защо жените с депресия по-често страдат от метаболитни симптоми като промяна на теглото или на енергийните нива.
Според изследователите повечето клинични проучвания и терапии са тествани върху мъже и те се надяват работата им да допринесе за по-голямо разбиране на клиничната природа на женската депресия. „Тези резултати подчертават важността от отчитането на специфичните генетични фактори в проучването на здравословните състояния, включително при сериозни депресивни разстройства, проправяйки път за стратегии за по-целенасочено лечение“, казват в заключение учените.
БТА