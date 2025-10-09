Къде ще има прекъсвания на тока в утрешния ден /10 октомври/

На 10.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 14:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: с. Полски Сеновец, с. Стефан Стамболово, МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД, БКТП Кишлика Полски Сеновец ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД и МКРУ „ФЕЦ Солар 03“.

На 10.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов, с. Алеково – части от абонатите захранени от ТП 3 с. Алеково.

На 10.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Лясковец, с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 1 Мерданя.