Кръстьо Димов е победител в общинския турнир по шахмат за ветерани, роди се идея за двубой между надеждата и опита

Кръстьо Димов от Самоводене спечели 7-ото издание на Общинския шахматен турнир за сеньори, провел се в шест кръга. Той събра 4.5 точки от 4 победи, едно реми и една загуба. Втори с 4 т. Остана Петър Агов, който пък спечели първите си 4 партии, но загуби последните две. Трети и четвърти също с по 4 точки са Тончо Демирев и Атанас Атанасов, подредени по допълнителни показатели. Челната осмица допълват Тодор Пушкаров с 3.5 т., Иван Момински и Иван Илийков с по 3 и Младен Гуджев с 2.5 т. Призовете бяха осигурени от Община Велико Търново, а любезен домакин на проявата отново бе Клубът на пенсионера „Втора младост“.

По време на награждаването се роди идея опитните ветерани на великотърновския шахмат ще премерят сили и предават познанията си на младите шахматни надежди на старата столица. Идеята е на Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“ в Община Велико Търново, която се включи в откриването и на закриването на  турнира, като връчваше наградите. Купи, грамоти и предметни награди (комплект за шах) имаше за всички призьори.

Главният съдия на турнира Светла Йорданова приветства начинанието и се ангажира да подбере млади състезатели от ШК „Етър“, които да бъдат конкурентни на ветераните.

„Призовавам ви да се срещнете и с децата от Центровете за работа с деца и младежи и да ги учите да играят и заобичат шахмата. А преди това ще направим едно ново начинание – забавно импровизирано състезание „Надеждата и опитът“! Г-жа Йорданова ще подбере подрастващи състезатели до 18 години, за да играят с вас и да им предавате опита си“, заяви Росица Димитрова.

Най-удачният формат е двата отбора да бъдат от по шестима шахматисти, като ще се играе всеки срещу всеки в 6 кръга. Тъй като ноември и декември са наситени с прояви, турнирът най-вероятно ще бъде през януари.

 

