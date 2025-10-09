Млада лекарка от Свищов започва кариера в местната болница

Д-Р ИЛИЯНА ПЛАМЕНОВА ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ КОЛЕКТИВА НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“. Тя е назначена в Отделението по педиатрия, където предстои да започне специализация по детски болести.

Новото попълнение на крайдунавската болница пристига след обучение в Медицински университет – Плевен. Полага Хипократова клетва през 2025 г., като и на петте държавни изпита е изкарала отлична оценка.

Младата лекарка има дългосрочни намерения за трудова кариера в свищовската болница.

От 2020 г. до момента ръководството на МБАЛ е привлякло 35 нови лекари в клиниката, а четири поредни години лечебницата реализира положителен финансов резултат.

Галина ГЕОРГИЕВА