Нивото на Янтра във В. Търново достигна 4,65 м.

През последния час е отчетен спад с 9 см – актуалната стойност е 4.56 м, съобщи кметът инж. д-р Даниел Панов.

Продължават дежурствата както на екипите от Община Велико Търново, така и на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В Килифарево р. Белица спадна с 50 см. за три часа и вече е с ниво 1.51м. Понижава се и нивото в Дебелец.

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения в населените си места.

И във Велико Търново, и на територията на общината – след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води.