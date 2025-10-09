Нивото на Янтра във В. Търново достигна 4,65 м.
Янтра достигна своя пик във Велико Търново около 7:30ч. тази сутрин с ниво 4.65м.
През последния час е отчетен спад с 9 см – актуалната стойност е 4.56 м, съобщи кметът инж. д-р Даниел Панов.
Продължават дежурствата както на екипите от Община Велико Търново, така и на „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Няма риск от наводнени улици и къщи в ниските части на града – критичната стойност е 5.50 м.
В Килифарево р. Белица спадна с 50 см. за три часа и вече е с ниво 1.51м. Понижава се и нивото в Дебелец.
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да огледат обстойно всички мостови съоръжения в населените си места.
И във Велико Търново, и на територията на общината – след намаляване на нивата на реките, ще започне премахването на наносите, влачени от високите води.