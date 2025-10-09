МБАЛ Павликени
Отложиха гласуването на нов болничен шеф в Павликени

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ДРАМАТА ОКОЛО ИЗБОРА НА НОВ УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ПРОДЪЛЖАВА. На извънредното заседание на Общинския съвет в сряда местните парламентаристи отложиха точката за гласуване на излъчения от конкурсната комисия победител за ръководител на клиниката за редовната сесия на 30 октомври.

Мотивите са свързани с това, че локалните законотворци не са успели да се запознаят в детайли с начина на оценяване на двамата кандидати за поста – д-р Иван Попов и д-р Ренета Кръстева.

От трибуната на Общинския съвет се чуха мнения, че следва внимателно да се прецени ситуацията, тъй като МБАЛ е структуроопределящо лечебно заведение за региона.

Междувременно в града се проведе мирен протест с искане д-р Ренета Кръстева да остане да ръководи здравното заведение. Всъщност нейният договор като управител е изтекъл и реално в момента лечебното заведение е на автопилот.

Медиците от клиниката заплашиха с колективна оставка, ако Общинският съвет потвърди избора на конкурсната комисия и д-р Иван Попов застане начело на МБАЛ.

Здравните работници твърдят, че има процедурни пропуски около излъчването на победител в надпреварата за нов управител, свързани с това, че в комисията няма нито един лекар. От комисията пък са категорични, че са следвали ясни правила и имат становища от РЗИ и РЗОК.

Галина ГЕОРГИЕВА

